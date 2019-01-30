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Almanya'da 3 Iraklı terör şüphesiyle gözaltına alındı

Almanya'da 3 Irak vatandaşı terör eylemi hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle gözaltına alındı.

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Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Şahin F, 36 yaşındaki Rauf S. ve 23 yaşındaki Hersh F’nin Schleswig Holstein eyaletinin Dithmarschen bölgesinde gözaltına alındığı belirtildi. Şahin F. ve Hersh F’nin terör eylemi hazırlığında olmak, Rauf S’nin de bu kişilere yardım etmekle suçlandığı kaydedilen açıklamada, Schleswig-Holstein, Mecklenburg Vorpommern ve Baden-Württemberg eyaletlerinde şüphelilere ait evlerin arandığı ifade edildi. Şahin F. ve Hersh F'nin 2018’in sonunda Almanya’da terör eylemi düzenlemeye karar verdikleri aktarılan açıklamada, şüphelilerin aralık ayında bunun için hazırlık yapmaya başladığı belirtildi. Açıklamaya göre, Şahin F, patlayıcının nasıl yapıldığına ilişkin bilgileri internetten edindi ve İngiltere’den bir ateşleme düzeneği sipariş etti. Şüphelilerin havai fişeklerdeki baruttan patlayıcı madde yapmaya çalıştığı ifade edildi. Şahin F. ve Hersh F’nin ayrıca Rauf S’den silah satın almaya çalıştığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin saldırıyı bir araçla gerçekleştirmeyi hedefledikleri, bunun için Şahin F’nin sürücü kursuna gitmeye başladığı kaydedildi. Şüphelilerin tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

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