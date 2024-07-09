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Almanya'da Alpirsbach DİTİB Fatih Camisi dualarla ibadete açıldı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Alpirsbach beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi, dualarla ibadete açıldı.

AA9 Temmuz 2024 Salı 12:58 - Güncelleme:
Almanya'da Alpirsbach DİTİB Fatih Camisi dualarla ibadete açıldı
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Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde, Alpirsbach DİTİB Fatih Camisi Derneği Başkanı Metin Cin, cami hakkında bilgi verdi.

Daha önce hastane olarak inşa edilen binayı satın alarak yenileme çalışmalarıyla camiye dönüştürdüklerini aktaran Cin, "1000 metrekare alan üzerine 600 metrekare kullanım alanı ve 400 metrekare ferah bahçesi ile üç kattan oluşan camimizde, mescit, derslikler, gençlere ve yetişkinlere özel lokal, idari büro gibi hizmet alanları bulunuyor." dedi.

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, camilerin barış, bir arada yaşama ve karşılıklı saygının simgesi olduğuna vurgu yaparak, "Bu güzel caminin beldenin bir buluşma yeri ve kültür merkezi olarak büyük fayda sağlayacağını ve birlikte yaşama kültürüne katkıda bulunmaya devam edeceğini umuyorum." şeklinde konuştu.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey ise şunları söyledi:

"Almanya'da 860'tan fazla camisiyle en büyük Müslüman dini topluluk olan DİTİB, burada yaşayan Müslümanların ve tüm toplumun refahını her zaman göz önünde bulunduruyor. DİTİB, bireylere, dini cemaatlere ve topluma hizmet eden dini ve sosyal hizmetler sunmaktadır. Bu yıl 40. yılını kutlayan DİTİB, geçmişine gururla bakarak geleceği planlıyor. Bu özel günün, dostluk ve işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını açacağına inanıyorum. Bu camimiz, bereket, umut ve dayanışma yeri olsun. Günlük yaşamımızda en yüksek ahlaki prensiplere ulaşma çabamızda bize ilham versin."

Alpirsbach Belediye Başkan Vekili Anita Frank, Fatih Camisi'nin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Caminin yapılmasının önemli bir uyum göstergesi olduğunu aktaran Frank, "Tarihi bir beldede ve tarihi bir binada caminin açılmış olmasından mutluluk duyuyorum. El birliği ve gönüllü çalışmayla oluşan bu eser beldemizin yeni ibadethanesidir. İnşa edilen bu mabedin, belde sakinleri için huzurlu bir yer olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi, davetlilere cami gezdirildi.

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