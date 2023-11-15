İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6939
  • EURO
    31,1422
  • ALTIN
    1810.79
  • BIST100
    7683.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Almanya'da dikkat çeken araştırma: Yabancılar daha fazla polis kontrolüne maruz kalıyor
Güncel

Almanya'da dikkat çeken araştırma: Yabancılar daha fazla polis kontrolüne maruz kalıyor

Almanya'da yapılan araştırma, ten rengi ve başörtüsü gibi faktörlere bağlı olarak 'yabancı kökenli algılanan' kişilerin, polis kontrollerine daha fazla maruz kaldığını ortaya koydu.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 16:10 - Güncelleme:
Almanya'da dikkat çeken araştırma: Yabancılar daha fazla polis kontrolüne maruz kalıyor
ABONE OL

Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyinin (SVR) ülke çapında yaptığı kapsamlı araştırmaya göre, "yabancı kökenli" olarak algılananlar, kamusal alanlarda diğer kişilere göre 2 kat daha fazla polis kontrolüne takılıyor.

Bu kişilerin sadece yabancı kökenli olması değil, ten rengi ya da taktığı başörtü gibi kılık kıyafetindeki bazı detaylar da bu önyargının oluşmasında belirleyici faktör oldu.

Kasım 2021-Temmuz 2022 döneminde 15 yaş üstündeki 15 bin 5 kişiyle yapılan anket sonucuna göre, yabancı kökenli kişilerin polis kontrollerine takılma oranı yüzde 8,3 iken, beyaz tenli ve yerli olduğu izlenimi verenler için bu oran yüzde 4,4 olarak belirlendi.

Dış görünüşün yanı sıra cinsiyet ve yaş, polis kontrollerinde belirleyici unsur oldu.

En fazla polis kontrolüyle karşılaşan kişiler, 15-34 yaş aralığındaki "yabancı görünümlü erkekler" olarak belirlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.