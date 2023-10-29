İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2023 Pazar / 15 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Almanya'da Ermeni iddialarına ilişkin anıtın kaldırılması için gösteri yapıldı
Güncel

Almanya'da Ermeni iddialarına ilişkin anıtın kaldırılması için gösteri yapıldı

Almanya'nın Köln kentinde Türkler, Ermenilere yakın bir grup tarafından dikilen ve mahkeme kararına rağmen kaldırılmayan 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına ilişkin anıtın kaldırılması için protesto gösterisi düzenledi.

AA29 Ekim 2023 Pazar 22:28 - Güncelleme:
Almanya'da Ermeni iddialarına ilişkin anıtın kaldırılması için gösteri yapıldı
ABONE OL

Ellerinde Türk bayraklarıyla Kurt-Rossa Meydanı'na gelen Türkler, Ermenilere yakın bir grup tarafından dikilen ve mahkeme kararına rağmen duran söz konusu anıtın kaldırılması için sloganlar attı.

Vatan Partisi Almanya Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen ve Türk derneklerinin desteklediği gösteride konuşan organizatörlerden Ali Aker, yasa dışı anıtın kaldırılmasını istediklerini belirterek kaldırılmazsa tepkilerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Mahkeme kararına rağmen kaldırılmayan anıt için Köln Belediyesine çağrıda bulunan Aker, "Dünyadaki Ermeni vatandaşlarına ve hükümetine sesleniyorum, yüreğiniz yetiyorsa tarihçileri alıp gelin tartışalım. Mücadelemiz bu yasa dışı anıt kaldırılana kadar devam edecektir." dedi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı gösteri alanı yakınında 15 kadar Ermeni ise karşı gösteri yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.