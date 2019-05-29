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Almanya´da fare virüsü paniği

Almanya'nın güneybatısı Baden-Württemberg ve güneyi Bavyera eyaletlerinde grip benzeri semptomlarla başlayan `Hantavirüs ´nün yayılma oranının arttığı açıklandı.

  • DHA
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Açıklamada virüsün belirtilerinin grup ile başladığı; tespitinin ise ancak doktorlar tarafından yapılabileceği belirtildi.
 
Passauer Neue Presse gazetesinde yer alan habere göre, fare virüsü, Aşağı Bavyera, Bavyera ormanlık bölgeleri ve Aşağı Franken ile Baden-Württemberg eyaleti  bölgelerinde yayılmaya başladı.
 
Baden-Württemberg Eyalet Sağlık Dairesinden yapılan açıklamada, fare virüsü vakasının bu yılın ilk dört ayında 200´ü aştığı ve bu sayının da, geçen yıl aynı mikrop vakasının toplam sayısının üzerinde olduğu belirtildi.
 
Haberde, "Kendinizi bitkin, halsiz mi hissediyorsunuz, ani ateş nöbetleri mi yaşıyorsunuz, baş ve sırt ağrılarınız mı var, boyunda kızarıklık, midede bulantı mı var, kusma mı söz konusu, o zaman gribal bir mikrop almışsınız demektir. Tabi bu bahsedilen bölgelerdeyse o zaman fare virüsü de bulaşmış olabilir ve bunun şakası yok. Hiç zaman geçirmeden hemen bir doktora görünmelisiniz" denildi.
 
Haberde, fare virüsünün (Hantavirüsü) toz ile bulaşma riskinin bulunduğu belirtildi.
 
Fare virüsleri haftalarca canlı kaldığından, farelerin bölgeleri terk etmesinden sonra da virüsün uzun zaman etkili olabileceği hatırlatılan haberde, bu mikrobun bulaşması durumunda ölümcül rahatsızlanma olabileceği gibi bunun zayıf bir ihtimal olduğu da kaydedildi.
 
Enfeksiyonlar ve fare virüsünden korunmak için Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından önerilen önleyici tedbirler ise şunlar:
 
Tozdan uzak durmak. Farelerin dolaşma ihtimali yüksek garaj veya sundurmalarda eşyaları kıpırdatırken, eldiven takılması ve ağız koruma bandı kullanılması. Farelerin dolaşabileceği tahmin edilen yerlerin ev temizlik maddesi karıştırılmış suyla tozlanmayı önlemek için ıslatılması. Hayvanların içinden içebileceği su kaplarının ağızlarının açık bırakılmaması. Çöp torba veya keselerinin çöp konteynerlerine atılıncaya kadar kemirgenler yani farelerin ulaşamayacağı yer ve şekilde muhafaza edilmesi. Organik gübre yapımı bidonlarına yemek artığı atmaktan imtina etmek. Yiyecek maddelerini kemirgenlerin girmesinin mümkün olamayacağı kapalı dolaplarda muhafaza etmek.

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