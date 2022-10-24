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Güncel

Almanya'da FETÖ'cü Karakoyun'dan Türk gazeteciye çirkin saldırı

Almanya'da, Frankfurt Kitap Fuarı'nda FETÖ'nün sözde Almanya imamı Ercan Karakoyun'un fiziksel müdahalede bulunduğu gazeteci İsmail Erel, darp raporu alarak suç duyurusunda bulundu.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 11:38 - Güncelleme:
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Sabah ve A Haber ekibi ile birlikte Frankfurt Kitap Fuarı'na katılan gazeteci Erel, cep telefonuyla çekim yapmaya çalışırken FETÖ'cü Ercan Karakoyun'un fiziki müdahalesine maruz kaldı.

FETÖ'cü Karakoyun, çekim yapan gazeteci Erel'in elindeki telefonu zorla almaya çalıştı.

Müdahale nedeniyle gazeteci Erel, elinden ve omzundan hafif şekilde yaralandı.

Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel, daha sonra hastaneye giderek darp raporu aldı.

Erel'in, Ercan Karakoyun hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

  • FETÖ
  • Ercan Karakoyun
  • İsmail Erel

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