Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:53

Başbakanlık önünde eylemini sürdüren anne Maide T, kızından hala haber alamadığını belirterek Alman yetkililerin ilgisizliğinden şikayet etti.

Maide T, bugünkü eyleminde Irak'ta 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili konuşmak istediğini kaydederek terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü Gara'da da gösterdiğini söyledi.

Maide T, şehit haberlerini duyduğunda çok ağladığını belirterek "Gara'da şehit düşen aileleri en iyi ben anlarım. Bu acıyı tarif edemeyeceğim. Evladını kaybetmek kadar kötü bir şey yok. Başları sağ olsun. Allah başka acı keder vermesin." dedi.

PKK'nın yaptığı eylemlere daha fazla sessiz kalınmamasını isteyen Maide T, "PKK olsun diğer terör örgütleri olsun hiçbirine kesinlikle taviz verilmemesi lazım. Lanet terörden ve lanet PKK'dan kurtulmanın tek yolu birlik ve beraberlikle hareket etmektir." ifadesini kullandı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.