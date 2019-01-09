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Almanya'da olumsuz hava koşulları

Almanya'nın güneyinde yer alan Bavyera eyaletinde yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Yollarda biriken karlar nedeniyle A8 ve A9 numaralı otoyollarda 30 kilometreye varan araç kuyrukları oluştu.

Yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığı Avusturya sınırına yakın bölgelerde 3 metreyi buldu.

Bazı turistlerin otellerinde mahsur kaldığı, ağaçların yıkıldığı ve bazı okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

Yerel meteoroloji dairesi yoğun kar yağışının bu gece yarısına kadar devam edeceğini bildirdi. 

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