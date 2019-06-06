Gümrük muhafaza ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında Moğolistan vatandaşı oldukları bildirilen sahte diplomatların aracının bagajında yarımşar kiloluk 140 paket halinde 70 kilo eroin ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, gümrük memurları araçta arama yapmak istediklerinde içindeki 2 kişinin, diplomatlık statülerinden dolayı dokunulmazlıkları bulunduğu gerekçesiyle diredikleri bildirildi.

Bad Gottleuba gümrük yetkilileri, diplomat kimliklerini ve araç plakasını gösteren şüphelilerin statülerini kontrol için, Berlin’deki Dışişleri ofisi ile kurdukları irtibatta, aracın ve içindeki kişilerin Almanya için bir akreditasyonları olmadığını tespit etti.

Bunun üzerine gümüş renkli ‘Türk diplomat plakalı’ aracı arayan gümrük memurları, bagajda iki bavul içinde 70 kilo ağırlığında piyasa değeri 3 milyon Euro olduğu belirtilen eroin ele geçirdi.



Dresden Gümrük Muhafaza sözcüsü Frank Schröter, medyaya yaptığı açıklamada, hangi istikamete gitmek istediklerini henüz bilmediklerini söylediği iki uyuşturucu kaçakçısının, Dresden savcılığının talebiyle mahkeme tarafından gözaltın alınıp tutukladığını ‘Türk plakalı’ araca da el konulduğunu belirtti.

Alman basını, araçlarının bagajında 70 kilo eroinle yakalananların Moğolistan vatandaşı olmaları münasebetiyle ülkenin Almanya Büyükelçiliği'ne olayla ilgili yöneltilen sorulara, “Olayla ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmadıkları” cevabıyla yetindikleri belirtti.

Alman medyasında geniş bir şekilde yer alan haberlerde, Berlin Türk Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise aracın Türkiye’nin değil, Türkiye’de görev yapan Moğol diplomatların aracı olduğuna dikkat çekildi.