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Almanya'da Türk acentaya kundaklama girişimi... Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki

Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan bir Türk seyahat acentasına kundaklama girişiminde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'ya tepki göstererek, 'Almanya'nın bu konularda sicili temiz değil.' ifadelerini kullandı.

19 Mayıs 2023 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Almanya'da Türk acentaya kundaklama girişimi... Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Stuttgart şehrinde bir Türk seyahat acentasına yönelik kundaklama girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Antalya'da Alanya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyareti sırasında konuşan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu sabah bir vatandaşımızın seyahat acentasına kundaklama girişimi oldu. Aradım geçmiş olsun dedim, devletimiz yanınızda dedim. Başkonsolosumuz da yanındaydı. Şikayette bulundunuz mu dedim, vatandaşımız 'Sayın Bakan ben bunlara güvenmiyorum ki' dedi. Bize yönelik PKK'lıların, ırkçıların hangi saldırılarının hesabı soruldu dedi. Gerçekten de öyle. NSU davasında tüm şahitler öldü. Verdiler bazılarına sembolik şeyler, kaç tane ırkçı saldırı oldu, camilere saldırı oldu. Frankfurt'ta vatandaşımızı taradılar öldürdüler. Almanya'nın bu konularda sicili temiz değil. Ben ilgili bakana da söyledim. İçişleri Bakanı'na da söyledim gittiğimde."

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