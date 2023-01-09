İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2023 Pazartesi / 17 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7939
  • EURO
    20,2024
  • ALTIN
    1132.35
  • BIST100
    5170.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Almanya'da yaşayan Türk gençlerinden örnek hareket
Güncel

Almanya'da yaşayan Türk gençlerinden örnek hareket

Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan Türk gençleri, 'İyiliği bulunduğumuz şehre yaymak' sloganıyla sokakta yaşayan ihtiyaç sahiplerine battaniye ve gıda yardımında bulundu.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 22:48 - Güncelleme:
Almanya'da yaşayan Türk gençlerinden örnek hareket
ABONE OL

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Stuttgart-Feuerbach Merkez Camisi gençlik kollarının organizasyonuyla soğuk hava koşullarının etkili olduğu Stuttgart şehir merkezinde ihtiyaç sahiplerine battaniye, eldiven, bere, çorap, simit ve içme suyundan oluşan yardım paketi dağıtıldı.

Stuttgart-Feuerbach DİTİB Merkez Camisi Gençlik Kolları Başkanı Aykut Mercan, sosyal sorumluluk ve dayanışma için sokakta yaşayanlara 10 kişilik gönüllü gençle yardımda bulunduklarını söyledi.

Mercan, "Dedelerimiz asırlar boyunca iyiliği, merhameti ve sevgiyi yaydılar. Onlar ırk, renk, milliyet ve inanç ayırt etmeden insanlara şefkat ellerini uzattılar. Bu düsturla başlattığımız kampanyaya gençler büyük ilgi gösterdi." dedi.

Stuttgart-Feuerbach DİTİB Merkez Camisi Başkanı İsmail Çakır ise kampanyaya öncülük eden gençlere teşekkür ederek, "Sosyal sorumluluk sahibi bir neslin yetiştiğini görmek bizleri de son derece memnun ediyor." ifadesini kullandı.

Yardımı alanlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.