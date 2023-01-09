Almanya'da yaşayan Türk gençlerinden örnek hareket

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Stuttgart-Feuerbach Merkez Camisi gençlik kollarının organizasyonuyla soğuk hava koşullarının etkili olduğu Stuttgart şehir merkezinde ihtiyaç sahiplerine battaniye, eldiven, bere, çorap, simit ve içme suyundan oluşan yardım paketi dağıtıldı.

Stuttgart-Feuerbach DİTİB Merkez Camisi Gençlik Kolları Başkanı Aykut Mercan, sosyal sorumluluk ve dayanışma için sokakta yaşayanlara 10 kişilik gönüllü gençle yardımda bulunduklarını söyledi.

Mercan, "Dedelerimiz asırlar boyunca iyiliği, merhameti ve sevgiyi yaydılar. Onlar ırk, renk, milliyet ve inanç ayırt etmeden insanlara şefkat ellerini uzattılar. Bu düsturla başlattığımız kampanyaya gençler büyük ilgi gösterdi." dedi.

Stuttgart-Feuerbach DİTİB Merkez Camisi Başkanı İsmail Çakır ise kampanyaya öncülük eden gençlere teşekkür ederek, "Sosyal sorumluluk sahibi bir neslin yetiştiğini görmek bizleri de son derece memnun ediyor." ifadesini kullandı.

Yardımı alanlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.