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Güncel

Almanya'da yaşayan Türkler pandemi sürecinde topluma moral oluyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) başlatılan “Diaspora Kovid-19 Destek ve İşbirliği Programı” çerçevesinde kurumlara moral ziyaretlerinde bulunulup, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına hediyeler takdim ediliyor.

AA01 Mayıs 2020 Cuma 13:32 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 13:32
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Söz konusu program kapsamında, gıda ve hijyen ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor, Türk sivil toplum kuruluşlarınca (STK) üretilen maske ve önlükler hastanelere bağışlanıyor.

Ramazan ayında yaşlı bakımevleri ziyaret edilip, ihtiyaç sahiplerine yardım yapılıyor.

Bu çerçevede YTB desteğiyle Ludwigsburg şehrindeki İslam Toplumu Ludwigsburg Hacı Bayram Veli Camisi öncülüğünde, bölgedeki Türk STK'leri Ludwigsburg Hastanesini ziyaret ederek, doktor ve diğer sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı hediye takdim etti.

Hediyeler için sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımlayan Ludwigsburg Hastanesi de Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Reutlingen Türk Ocağı Derneği ise Reutlingen Hastanesini ve çevredeki yaşlı bakımevlerini ziyaret ederek, buradaki sağlık çalışanlarına, yaşlılara ve hastalara çeşitli hediyeler sundu.

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