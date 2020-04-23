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Almanya'daki 196 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi

Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Samsun'a getirildi. Otobüslere bindirilen vatandaşlar, kentteki yurtlara götürüldü.

AA23 Nisan 2020 Perşembe 19:35 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 19:35
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Koranavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan Türklerin ülkeye getirilmeleri devam ediyor. Bu kapsamda Almanya’da bulunan 196 Türk vatandaşı uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip uçaktan indikten sonra el çantaları ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşlar, geniş önlemler altında havalimanına girişleri sağlandı. Ateşi yüksek çıkan bazı vatandaşlar ise ambulans ile hastaneye götürüldü.

Uçaktan inen Türk vatandaşları daha sonra otobüslerle Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. Türk vatandaşları 14 gün boyunca burada karantina altında kalacaklar.

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