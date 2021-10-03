Almanya'daki camilerde ''Açık Kapı Günü'' etkinliği düzenlendi

AA 3 Ekim 2021 Pazar 15:31 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 15:31

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilere başta büyükşehirlerde olmak üzere gerek Müslüman gerek gayrimüslimler yoğun ilgi gösterdi.

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne gelen konuklar cami ve İslamiyet ile ilgili bilgi aldı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resmi olarak 25. yılını kutladıkları "Açık Kapı Günü" etkinliklerinin aslında çok daha eski yıllara uzandığını söyledi.

Türkmen, "Almanya'da bu sene hem açık cami günlerinin hem 25. yıl dönümü hem de bizim dedelerimizin işçi olarak Almanya'ya gelişinin 60. yılı, bu sene birleşmiş oldu. Bu açıdan geçmişten günümüze camileri gerek mimari açıdan gerekse topluma kattıkları açısından yıl boyu anlatmak, etkinlikler yapmak istiyoruz. Biz buraya misafir işçi olarak gelsek de bugün Almanya'nın dört bir yanında eğittiğimiz çocuklarımızla, camilerimizde yaptığımız etkinliklerle, sosyal aktivitelerle, buradaki neslimize dinini, dilini, kültürünü aktardığımız merkezler haline geldik." dedi.

Camilerin gerek düğün gerek cenaze törenleri yapılan mekanlar haline geldiğine işaret eden Türkmen, "Eğer bugün Almanya'da bizim neslimiz özgüveniyle, diniyle, diliyle kültürüyle birlikte yaşıyorsa, bunun en önemli merkezleri bu camiler oldu. Küçük yurtlardan büyük külliyelere dönüştü. Bu nedenle Allah'a hamdediyorum ve büyüklerimize, ilk neslimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cami ziyaretçilerinden Alen Talenmeier, cami hakkında önceden biraz bilgisi olduğunu ancak bu caminin içinin ihtişamını görünce biraz şaşırdığını dile getirerek "Cami süper, harika inşa edilmiş, şehirde merkezi bir konumda ve mimar Paul Böhm'ün burayı çok soyut bir şekilde planladığını duymuştum. İç mekanı görünce şaşırdım, cemaatin zevkine göre dizayn edilip boyanmış. Bu görüntüyü çok hoş buldum." ifadesini kullandı.

Etkinlikte Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker de bir konuşma yaparak birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

- Berlin'de Almanlar İslamiyet hakkında bilgilendirildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de de başta Şehitlik Camisi olmak üzere camilerde açık kapı günü düzenlendi.

Şehitlik Camisi'ni ziyaret eden Almanlar, caminin din görevlisi Yakup Ayar tarafından cami ve İslamiyet hakkında bilgilendirildi.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Açık Kapı Günü'nde cami hakkında fotoğraf sergisi açıldı ve Türk mutfağından lezzetler sunuldu.