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Almanya'daki Müslümanların, kurban kesimi için Polonya'yı tercih ettiği bildirildi

Almanya'da şoksuz (uyuşturulmadan) hayvan kesimine izin verilmemesi nedeniyle Müslümanların, kurban kesimi için Polonya'yı tercih ettiği bildirildi.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 11:23 - Güncelleme:
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Almanya'nın başkenti Berlin'de kasaplık yapan Battal Türkmen, ülkede Alman makamları şoksuz kesime müsaade etmediği için kurbanları Polonya'da kestiğini söyledi.

Türkmen 7 yıldan bu yana Berlin'de kurban kesimi hizmeti verdiklerini belirterek "Şoksuz kesimden yani hayvanı uyuşturmadan kesimden yanayız. O yüzden tüm hayvanlarımızı ve kurbanlarımızı Polonya'da kesiyoruz." dedi.

Müşterilerinin de şoksuz kesimden yana olmaları nedeniyle kendilerine müracaat ettiğini dile getiren Türkmen, vekalet aldıktan sonra kurbanları Polonya'da kesip hak sahiplerine teslim ettiklerini kaydetti.

Berlin'de Türklerin kurban kesme oranının yüzde 60 civarında olduğunu tahmin ettiğini ifade eden Türkmen, "Dışarıya yardım olması amacıyla Türkiye'ye akrabalarına gönderenler var. İhtiyacı olan ülkelere de bağışlayanlar var. Ama Almanya'da bayramı ailesiyle idrak etmek isteyen ve çocuklarına anlatmak amacıyla kurban kesenler var." diye konuştu.

Almanya'da Yahudilerin şoksuz bir şekilde kesim yapabildiğine dikkati çeken Türkmen, Müslümanların henüz bu izne sahip olmadıklarından yakınarak "Bizler burada birlik ve bütünlük halinde hareket ettiğimiz zaman biz Müslümanlar da Almanya'da şoksuz kurban kesebileceğiz." ifadelerini kullandı.

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