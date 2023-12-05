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Almanya'dan AB'ye yeni üye sinyali: Avrupa, 30'dan fazla üyeli geleceğe hazırlanmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği'nin (AB) 30'dan fazla üyeli bir geleceğe hazırlanması gerektiğini söyledi.

AA5 Aralık 2023 Salı 17:18 - Güncelleme:
Almanya'dan AB'ye yeni üye sinyali: Avrupa, 30'dan fazla üyeli geleceğe hazırlanmalı
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Baerbock, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da mevkidaşı Tanja Fajon ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Orta Doğu'da yaşananlara işaret eden Baerbock, "Orta Doğu'daki çatışmalarda ancak bir tarafın acısı dinince diğer tarafın da acısı dinebilir." dedi.

Baerbock, "AB, reformlar yoluyla 30'dan fazla üyeli bir geleceğe hazırlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Fajon da AB'nin genişlemesini "jeostratejik gereklilik" şeklinde nitelendirerek, AB'nin yaz sonuna kadar Batı Balkanlar'a genişleme konusunda önemli sinyaller vermesini temenni ettiğini belirtti. Fajon, yaz aylarında Baerbock ile Bosna Hersek'e bir ziyaret planladıklarını da duyurdu.

Fajon, "Slovenya her zaman Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için çağrıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İki bakan ayrıca, "Küresel kriz zamanlarında AB'nin genişlemesi" konulu yuvarlak masa toplantısına da katıldı.

Fajon ile Roje'deki Ulusal Lojistik Merkezini ziyaret eden Baerbock burada, su baskınından korunma ekipmanlarını inceledi ve AB'nin sivil koruma mekanizmasının bir parçası olan yüksek hacimli pompalama ünitesinin çalışması hakkında bilgi aldı.

Baerbock, Slovenya'daki temasları kapsamında Başbakan Robert Golob ile de görüşecek.

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