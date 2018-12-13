Almanya'dan gelen ihbar üzerine Bolu Dağı'nda arama çalışması başlatıldı Bolu'da, Almanya'dan jandarma ihbar hattını arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının bölgeden imdat sinyali gönderdiğini bildirmesi üzerine, jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Bolu Dağı mevkinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.