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Almanya'dan gelen ihbar üzerine Bolu Dağı'nda arama çalışması başlatıldı

Bolu'da, Almanya'dan jandarma ihbar hattını arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının bölgeden imdat sinyali gönderdiğini bildirmesi üzerine, jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Bolu Dağı mevkinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, Almanya'dan, İl Jandarma Komutanlığı'nı arayan otomobil firması yetkilisi, bir araçlarının Bolu'dan imdat sinyali verdiğini bildirdi.

Aracın bulunduğu alanın koordinatlarını jandarma ve AFAD ekiplerine veren otomobil firması yetkilisi, araçlarının bulunmasını talep etti.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, koordinatlar doğrultusunda Bolu Dağı Bölgesi At Yaylası mevkisinde arama kurtarma çalışması başlattı.

- Bölge drone ile taranıyor

Ekiplerin çalışma yürüttüğü ve kar kalınlığının 15-20 santimetre olduğu bölge, aynı zamanda drone ile taranıyor.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışması devam ediyor.

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