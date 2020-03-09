Almanya'dan göçmen kararı

Yenişafak 09 Mart 2020 Pazartesi 09:49 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 09:51

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve koalisyon ortakları gece yaptıkları toplantıda göçmen krizi ile ilgili Yunanistan'a yardım etmek adına adalarda bulunan reşit olmayan yaştaki göçmenleri ülkeye kabul etme kararı aldı.

