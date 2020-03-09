Almanya'dan göçmen kararı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve koalisyon ortakları gece yaptıkları toplantıda göçmen krizi ile ilgili Yunanistan'a yardım etmek adına adalarda bulunan reşit olmayan yaştaki göçmenleri ülkeye kabul etme kararı aldı.
Yenişafak09 Mart 2020 Pazartesi 09:49 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 09:51
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve koalisyon ortakları gece yaptıkları toplantıda göçmen krizi ile ilgili Yunanistan'a yardım etmek adına adalarda bulunan reşit olmayan yaştaki göçmenleri ülkeye kabul etme kararı aldı.
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