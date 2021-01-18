İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2021 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5029
  • EURO
    9,0702
  • ALTIN
    443.287
  • BIST100
    1525.03
Güncel

Almanya'dan Türkiye'ye sürpriz ziyaret

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, çalışma ziyaretinde bulunmak için Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelecek. Görüşmelerde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak.

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:42 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 09:55
ABONE OL

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Türkiye'de çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelecek.

İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Maas'ın 18 Ocak Pazartesi Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

Açıklamada "Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.