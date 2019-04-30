Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann: Türkiye S-400 alacağı için endişeliyiz

Erdmann, Başkent Üniversitesi ve Konrad Adenauer Stiftung iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansı 2019'da yaptığı konuşmada, dünyanın çığrından çıktığını, bu tespiti yapabilmek için çok da özel bir analiz yapmak gerekmediğini söyledi.

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 savunma sistemine de değinen Erdmann, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Batı ittifakı içinde sıkı bir şekilde kalmasını öngörüyoruz. O nedenle böyle bir sistemin Türkiye tarafından alınması karşısında büyük endişe duyuluyor. Bizler Almanya olarak ittifak ortaklarımızın güvenlik kaygılarını da paylaşıyoruz. NATO içinde her türlü silah sistemini edinme imkanı var. Çünkü NATO ülkeleri, alacakları kararlarla ilgili ulusal egemenliğe sahiptirler. Ancak böyle bir sistem edindiğiniz zaman bunun sonuçlarını da düşünmeniz gerekiyor. Bizler için NATO partneri olarak ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin iyi olması yönünde tabii bir menfaat var. Zaman zaman zorlu dönemler yaşansa da bizim açımızdan Türkiye en önemli ittifak ülkesi. O nedenle Türkiye, ABD ile olan sorunlarını giderebilse, örneğin S-400 savunma sistemi, F-35 savaş uçakları ve Kuzeydoğu Suriye'deki Kürt sorunuyla ilgili makul çözüm bulunabilse büyük bir memnuniyet duyacağız."