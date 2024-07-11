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Almanya'ya Tomahawk dahil uzun menzilli silahlar konuşlandıracaklar

ABD'nin 2026'dan itibaren Almanya'ya Tomahawk stratejik seyir füzeleri dahil uzun menzilli silahlar konuşlandıracağı bildirildi.

IHA11 Temmuz 2024 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Almanya'ya Tomahawk dahil uzun menzilli silahlar konuşlandıracaklar
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ABD ve Almanya hükümetleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, ABD'nin Almanya'da uzun menzilli silahların kalıcı olarak konuşlandırılmasına 2026 yılında başlayacağı duyuruldu.

Uzun menzilli silahların SM-6 füzesi, Tomahawk stratejik seyir füzeleri ve şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlardan oluştuğu belirtildi.

Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına yönelik katkısını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

  • Tomahawk stratejik seyir füzesi
  • Almanya

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