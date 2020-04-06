İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7753
  • EURO
    7,3228
  • ALTIN
    356.229
  • BIST100
    91246
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Almayan'dan yeni tedbir kararı: 14 gün karantinaya alınacaklar
Güncel

Almayan'dan yeni tedbir kararı: 14 gün karantinaya alınacaklar

Almanya yurt dışından ülkeye dönen AB ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacak.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 13:27 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 13:47
ABONE OL

Alman Haber Ajansı (DPA), Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hükümetin yurt dışından ülkeye dönen Avrupa Birliği (AB) ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.

DPA'nın hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre, bugün toplanan kabine, AB üyesi ülkelerden gelen ve yurt dışında olup da ülkeye dönen Alman vatandaşlarının kendi ikamet yerlerinde 2 hafta karantinada kalmalarını kararlaştırdı.

Salgın nedeniyle sadece geçerli bir sebebi olanların ülkeye girişine izin verilecek.

Ülkeye sadece birkaç günlüğüne gelecek diplomat ya da iş adamları bu karardan muaf olacak.

Jandarmadan 'yüksekten değil yürekten uçan' kahramanlara ithafen klip

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.