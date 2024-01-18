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TürkMedya temsilcileri önemli duraklarda: Türkiye'nin uzay misyonunda heyecan dorukta

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu ekibi taşıyacak roket bu gece 00.49'da uzaya fırlatılacak. TürkMedya temsilcileri de tarihi anlara şahitlik etmek için önemli duraklarda bulunuyor. Türkiye'nin 100. yılında gerçekleşen bu tarihi misyonu Florida'dan takip eden Gazeteci Murat Çiçek, 'Dün testlerle ilgili tamamlanmama söz konusuydu. Edindiğimiz bilgilere göre şu an bir sorun gözükmüyor.' dedi.

18 Ocak 2024 Perşembe 20:05 - Güncelleme:
TürkMedya temsilcileri önemli duraklarda: Türkiye'nin uzay misyonunda heyecan dorukta
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Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için artık nefesler tutuldu ve vatandaşlar ekrana kilitlendi. Türkiye saati ile 00:49'da Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya gidecek. Gazeteci Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bu tarihi anları ABD'den takip ediyor.

MURAT ÇİÇEK: ŞU AN BİR SORUN GÖZÜKMÜYOR

24 TV ekranlarına son durumu değerlendiren Gazeteci Murat Çiçek, "Dün testlerle ilgili tamamlanmama söz konusuydu. Edindiğimiz bilgilere göre şu an bir sorun gözükmüyor. Hava durumu çok önem arz ediyor. Havanın inişe ya da çıkışa müsait olmaması durumunda erteleme gerçekleşiyor. Ama şu anlık bir şey gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Florida'da gerçekleşecek olan fırlatmaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

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