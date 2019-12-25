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Alper Taş'tan çok tartışılacak seçim itirafı: CHP'liler bana 'cumaya git' dedi

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan fakat seçilemeyen Alper Taş çok tartışılacak bir itirafta bulundu. 'CHP'liler bana 'namaza git' dedi' diyen Taş 'Cumaya gitseydim belki seçimi kazanırdım' ifadelerini kullandı.

25.12.2019  10:11 - Güncelleme: 25.12.2019  10:19
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan ÖDP'nin eski Genel Başkanı Alper Taş, Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın konuğu oldu.
 
Taş seçimlerle ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu. 
 
Alper Taş "Örneğin ben dindar insanlara saygılıyım belki ben de bir cuma namazına gitseydim kazanırdım. Ekrem İmamoğlu'na bir eleştiri olsun diye söylemiyorum. Kendi açımdan söylüyorum. Çünkü bana bunu çok dediler. CHP içinden insanlar 'bir git cumaya, görün' dediler. Ben bayram namazı kılarım. Cuma kılmıyorum.
 
Yapmadığımız bir şeyi halktan oy almak için yapmak bize uymaz. Siyasette kazanacaksan fikirlerimizle ve düşüncelerimizle kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Alper Taş´tan çok tartışılacak itiraf: CHP´liler bana ´cumaya git´ dedi

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