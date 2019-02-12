Alperen Sakin davasında kreş sahibine verilen hapis cezası artırıldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları 3 yaşındaki Alperen Sakin'nin servis aracında ölümü ile ilgili yerel mahkemenin verdiği kararın bozulmasının ardından, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'de görülmeye devam edildi. Duruşmaya; tutuksuz sanıklar Yurdagül İ., Bekir G., Dilara K., Arzu G., Ahmet S., Alperen Sakin'in ailesi, tarafların avukatları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Tutuklu sanık Taner İ. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

Mahkeme başkanı tutuklu sanık Taner İ.'ye bilgilerini sorarken aylık gelirinin asgeri ücret demesi dikkat çekerken eşi Yurdagül İ. ile birlikte işlettikler kreşte şoför olan Taner İ.,"İş yerimizde böyle bir olayın olmasını istemezdim. Ben de bir babayım. Sakin ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi. Baba Serkan Sakin ise, "Geçtiğimiz günlerde aracımı muayeneye götürdüğüm de biri ile tanıştım. Çocuğu Alperen'in öldüğü kreşe gidiyormuştu. Oğlumun olayından 6 ay önce çocuğu kreşte darp edildiği için aldığını söyledi. Kendisi burada şahit olarak dinlenebilir. Ayrıca sanık Taner, ilk mahkemelerde baş dalığı dilemezken şimdi diliyor. Bunu kabul etmiyorum" dedi. Sanık Taner İ. 'nin avukatları, müvekkillerinin görevinin şoför olduğunu, eğer trafik kazasında ölüm olsaydı Tamer İ.'nin suçlu olacağını, buradaki olayda servis hostesinin servisi kontrol ettiğini, servis hostesinin sorumlu olduğunu belirterek Taner İ.' nin tahliyesini, beraat edilmesini aksi durumda an alt sınırdan ceza almasını talep etti. Diğer sanıklar Dilara K., Arzu G., Bekir G. ve Ahmet S. de suçsuz olduklarını, beraatlerini talep etti. Sanık avukatları da, müvekkillerinin beraatlerini, mahkeme aksi takdirde ise en alt sınarda ceza almalarını talep etti. Mahkeme heyeti sanıklardan tutuklu olan Taner İ.'yi tahliye edilirken 6 yıl 8 ay , Yurdagül İ.' ye 7 yıl 6 ay, Arzu G.'ye 2 yıl 6 ay, Dilara. K.' ya 5 yıl, Bekir G.' ye 3 yıl 20 gün , Ahmet S. 'ye 2 yıl 6 ay ceza verildi.

Olayın geçmişi

Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İ. (47) ile rehber personel D.K.'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi.

Olayın ardından, anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' suçlarından dava açıldı. Geçen 19 Temmuz'da Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan Taner İ.'ye 9 yıl, servis hostesi Dilara K.'ye 9 yıl, servis minibüsü şoförü Taner İ.'nin eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İ.'ye 5 yıl, diğer görevliler Arzu G.'ye 6 yıl, Bekir G.'ye 5 yıl, Ahmet S.'ye 5 yıl hapis cezası verildi.