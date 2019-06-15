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Alperen'in babasına 'özel' görev

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin, Çiğli Belediyesi Harmandalı Okul Öncesi Eğitim Merkezi sorumlusu oldu.

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Yaklaşık iki yıl önce kreş servisinde unutulan oğlunun ölümüyle büyük acı yaşayan baba Sakin, Çiğli Belediyesindeki yeni görevini çocuklarla iç içe geçirerek üzüntüsünü hafifletmeye çalışıyor.

Belediyenin Harmandalı'ndaki okul öncesi eğitim merkezinin idari işlerini yürüten Sakin, gününün büyük bölümünü çocuklarla geçiriyor ve onlarla oyunlar oynuyor.

Serkan Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni görevinde çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaşadıkları acı olay sonrası eğitim mevzuatları konusunda çok sayıda araştırma yaptığını ifade eden Sakin, yeni görevini severek yaptığını ve kreşte herhangi bir eksiklik olmaması için çok özenli çalıştığını dile getirdi.

- "GÖZ BEBEĞİMİZ GİBİ BAKIYORUZ"

Alperen'in vefatına herkesin çok üzüldüğünü bildiğini anlatan Sakin, şöyle devam etti:

"Nereye gitsek acı bir şekilde tanınıyoruz. Bu, bizim açımızdan çok üzücü. Gerçekten çok acı bir deneyim yaşadık. Burada olmamın sebeplerinden birisi buydu. Bu anlamda Sayın Gümrükçü'ye teşekkür ediyorum. Altından kalkması gerçekten zor oldu. Oğlumuzu kaybettik ama başka Alperenlerimiz, Ayşelerimiz, Alilerimiz, Ali Erenlerimiz oldu. Onlarla ilgilenmek, onlar için bir şey yapabilmek, karınca misali bir damla bile su taşıyabilmek gurur verici."

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile seçildikten sonra bağlantıya geçerek kreşlerle ilgili projelerini anlattığını ifade eden Sakin, daha sonra da böyle bir görevin gündeme geldiğini dile getirdi.

Kreşteki bütün çocukları kendi çocuğu gibi gördüğünü söyleyen Sakin, "Aileler çocuklarına gözü gibi bakar. Biz burada onlara göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Gün içinde çocuklarımızın yoklamalarını alırım. Günde 4 defa yoklamalarını aldığımız oluyor. Bir eksik varsa sabahleyin ailelerini arıyoruz, sebebini sorarız." diye konuştu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de Alperen Sakin'in ölümünün herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Zor günler geçiren baba Serkan Sakin'e destek olmak için beraber çalışma dileğini ilettiklerini anlatan Gümrükçü, "Serkan Bey de olumlu yanıt verdi ve çocukları çok sevdiğini belirterek belediyemizin okul öncesi eğitim merkezinde görev alma talebini bize iletti. Biz de kendisini, 'çok sevdiği çocukların yanında olsun' diye eğitim merkezimizde görevlendirdik." şeklinde konuştu.

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