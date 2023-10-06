Alt geçitte sıkışan tır trafiğe sebep oldu

Kartal'da dorsesinde iş makinesi taşıyan tırın köprü altında sıkışması trafik yoğunluğuna neden oldu.



Kartal-Samandıra bağlantı yolu Uğur Mumcu Mahallesi'nde iş makinesi taşıyan 41 R 4368 plakalı tır alt geçitte sıkıştı.

Tırın mahsur kalması nedeniyle Balıkesir Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, trafik yoğunluğunu azaltmak için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Uzun çalışmalar sonucu kurtarılan iş makinesinin hidrolik sistemi patlayarak yağ yola döküldü.

Kartal'da dorsesinde iş makinesi taşıyan tırın köprü altında sıkışması trafik yoğunluğuna neden oldu. Uzun çalışmalar sonucu kurtarılan iş makinesinin hidrolik sistemi patlayarak yağ yola döküldü. Ekipler, iş makinesini kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.