Altı ilde eğitime kar tatili

04.02.2020 23:04 - Güncelleme: 04.02.2020 23:04

Van'da kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Erzincan'da eğitime 1 gün ara verildi

Erzincan'da etkili kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiğini söyledi.

Arslantaş, kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde 5 Şubat Çarşamba eğitime ara verildiğini belirtti.

Ağrı'da 3 ilçede eğitime ara verildi

Ağrı'nın Eleşkirt, Tutak ve Patnos ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki gündür yoğun kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki gündür yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarımızın, ekiplerimizin gayretli çalışmasına rağmen kar yağışı ve yoğun tipinin devam etmesi yüzünden gece saatlerine kadar açılamayacağı ön görülmüştür. Bu nedenle ilçemiz genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verilmiştir."

Patnos Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı ve fırtına yüzünden yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kötü hava koşulları dolayısıyla Tutak ilçesinde de ilçe merkezine bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılamayacağı belirtildi.

Bingöl Karlıova'da tüm okullarda eğitime yarın da ara verildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe ve bağlı köylerde tüm okullar, yarın tatil edildi.

İlçede, bugün de okullar tatil edilmişti.

Tunceli'de iki ilçede okullar tatil edildi

Tunceli'de kent genelinde etkili olan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bu nedenle Ovacık ilçesinde Yeşilyazı Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Ortaokulu haricindeki tüm eğitim kurumları ile Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyündeki taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışının sürdüğü ilçe merkezi ve ilçeye bağlı bütün köylerde yarın okullar bir gün tatil edildi.