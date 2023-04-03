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Altılı Koalisyon için tehlike çanları çalıyor! CHP nasıl bir yol izleyecek?

Seçime sayılı günler kala Altılı Koalisyonun başını çeken CHP'nin masanın küçük ortaklarına verdiği 70 milletvekili sözü kulisleri yeniden hareketlenirdi. Masanın küçük ortaklarına verilen 70 milletvekili vaadi CHP'de ya parti içindeki huzursuzluğa neden olacak ya da Altılı Koalisyonda yeni bir krize. Bu konuda Kılıçdaroğlu'nun ise ne yönde karar vereceği merak konusu oldu.

3 Nisan 2023 Pazartesi 23:01 - Güncelleme:
Altılı Koalisyon için tehlike çanları çalıyor! CHP nasıl bir yol izleyecek?
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CHP'de milletvekili seçim listeleri için diğer partilere verilen 70 milletvekili sözü Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakabilir.

Millet İttifakı'nda sandıkta yeterli oy alamayacak diğer dört partinin CHP ve İYİ Parti sıralarından aday gösterilmesi masada kararlaştırılmıştı.

İYİ PARTİ SÖZÜNÜ UNUTTU

İYİ Parti'nin masada verilen sözü unutup diğer partilerin adaylarını listeye almayacağı belirtilirken, diğer dört parti ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözünü tutmasını beklemekte.

ALTILI KOALİSYON KRİZE Mİ SÜRÜKLENİYOR?

Altılı Koalisyona verdiği vaat ile 70 koltuğu diğer parti adaylarına rezerve eden CHP'nin masayı krize sürükleyebilecek bu konuda ne karar vereceği merak konusu.

Dört partiye verilecek milletvekili sayısını düşürme fikri ise masada büyük bir krize yol açabilir.

DİĞER PARTİLER MASADAN ÇEKİLEBİLİR

Desteklerinin karşılığını alamayacak diğer partilerin masadan çekilmesi Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakabilecek en kötü senaryo olarak ifade ediliyor.

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