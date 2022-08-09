Altılı masa ortaklarından DP'nin Aliağa İlçe Başkanı Gürcan Alkan, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'i sosyal medya hesabı üzerinden "sıra sende" diyerek tehdit etti.

Başını CHP ve İYİ Parti'nin çektiği altılı masa ortaklarından Demokrat Parti'nin (DP) gazetecilere yönelik saldırıları devam ediyor. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un gazeteci Latif Şimşek'i korumalarına darp ettirmesinden sonra, DP Aliağa İlçe Başkanı Gürcan Alkan'dan da tehdit geldi.

Alkan, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'i sosyal medya hesabı üzerinden "sıra sende" diyerek tehdit etti.

'KİMYALARI BOZULDU'

Gazeteci Latif Şimşek'in darp edilmesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Melik Yiğitel'e, yine DP üzerinden tehdit geldi. DP Aliağa İlçe Başkanı Gürcan Alkan, Yiğitel'i "sıra sende" diyerek tehdit etti. Tehditle ilgili suç duyurusunda bulunan Yiğitel, "Cemal Enginyurt olayının anlık gelişen bir durum olmadığı anlaşılıyor. Altılı Masa'nın şiddet dilini benimsediği ve ihaleyi de DP'ye verdikleri görülüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın diplomasi alanındaki başarısı, Altılı'nın kimyasını bozdu anlaşılan. Çare üretemeyenler, çareyi gazetecilere saldırmakta buluyor" dedi.

DP, ENGİNYURT'U İHRAÇ ETMEYECEK

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un korumasının TV programında gazeteci Latif Şimşek'i darp etmesiyle ilgili konuştu. Uysal "Cemal Enginyurt hakkında ihraç süreci başlatılacak mı?" sorusuna "Hayır, böyle bir sürecimiz yok" yanıtını verdi.

ÖFKESİNE YENİK DÜŞMÜŞ!

Gazeteci Latif Şimşek katıldığı televizyon programında tartışma yaşadığı Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un koruması Emrah Topal'n fiziki saldırısına uğramıştı. Şimşek'in şikayeti sonrası Topal gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Kamera görüntülerinde defalarca Şimşek'i yumrukladığı görülen Topal ifadesinde, kendisinin Şimşek'i sakinleştirmek amacı ile önünde durarak 'Sakin ol' diyerek yerine oturmasını istediğini öne sürdü. Topal: "Son olarak 'Sen kimsin ulan bana sesini yükseltiyorsun' diyerek masa üzerinde bulunan kupayı tutunca atacağını düşündüm. Aşırı tahriklerinden dolayı öfkeme yenildim ve şahsa fiziki müdahalede bulundum" ifadelerini kullandı.