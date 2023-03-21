Altılı Masa yine karışacak! Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na rest

Altılı Masa'nın bir yılı aşkın süre sonucunda cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirlemesinin ardından sorunlar bitmek bilmiyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ısrarları sonucunda Millet İttifakı adayının seçimi kazandığı takdirde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması planlanan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş ile ilgili gazeteci Erdoğan Aktaş'tan çarpıcı bir iddia kaleme alındı.

YAVAŞ, KILIÇDAROĞLU'NA REST ÇEKTİ

Gazeteci Aktaş tv100'deki köşe yazısında; Mansur Yavaş'ın, altı partinin genel başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaması için Kılıçdaroğlu'na rest çekerek görüşme talep ettiğini kaleme aldı.

Öte yandan Yavaş'ın, altı parti liderinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması durumunda seçim sürecinde yürütülecek propagandalara katılmayacağını Kılıçdaroğlu'na ileteceğini öne sürdü.

'GENEL BAŞKANLAR CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAKSA SEÇİM ÇALIŞMALARINA KATILMAYACAĞIM'

Aktaş'ın çarpıcı iddialarının yer aldığı yazısında:

"Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi. Bu yazıyı 19 Mart Pazar günü öğleden sonra yazıyorum. Randevu ya bugün ya da 20 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Siz bu satırları okurken bu randevu gerçekleşmiş olabilir. Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım.' diyecek." dedi.

'İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER VE İMAMOĞLU'DA BİLİYOR'

Mansur Yavaş'ın bu çıkışı, propaganda dönemi başlarken Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok zor durumda bırakacak gibi görünüyor. diye yazan Erdoğan Aktaş, "Ankara kulislerini çok iyi bilen ve tüm partilerin kulislerine hâkim olan önemli bir siyasetçinin bana aktardığına göre, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na bu çıkışını Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu da biliyor." ifadelerine yer verdi.

MANSUR YAVAŞ: 5 PARTİ GENEL BAŞKANI YARDIMCI DEĞİL MİLLETVEKİLİ OLSUN

CHP'li Belediye Başkanı Yavaş, daha önce katıldığı bir canlı yayında, Akşener'in masadan ayrılma süreciyle alakalı yaptığı konuşma sırasında, 5 parti liderinin Cumhurbaşkanı yardımcılığı yerine milletvekili olmasının mantıklı olduğunu söylemişti.

Yavaş konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın."