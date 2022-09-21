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'Altılı Masa'da yeni kırılma! Akşener, gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına giden bir vatandaşın, 'Mansur Yavaş'ı aday gösterin' dediği; Akşener'in ise 'Bizim gönlümüzden geçen de odur' cevabını verdiği iddia edildi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 07:22 - Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Akşener'in yanına giden bir vatandaş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesini talep etti.

Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan'ın iddiasına göre; Akşener ise vatandaşa, "Gönlümüzden geçen odur" yanıtını verdi.

"AKŞENER İLE GÖRÜŞME OLMAMIŞ"

Konuyu Twitter hesabından duyuran Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Pursaklar'da Sn. Akşener bir vatandaşın 'İYİ Parti olarak Mansur Yavaş'ı aday gösterin' talebine 'bizim gönlümüzden geçen de odur' demiş. Sn. Kemal Kılıçdaraoğlu duymasın. Bu arada Mansur Yavaş, pazar gününden beri Brüksel'de, Meral Akşener'le görüşme olmamış."

"TEHLİKEYE ATAMAYIZ" DEMİŞTİ

Akşener daha önce yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını direkt veto etmemiş ama "Seçimi tehlikeye atamayız, kazanabilecek adayı çıkarmalıyız" demişti. Akşener daha önce de İmamoğlu için "İkinci Fatih Sultan Mehmet" imasında bulunmuş, bu sözleri sonrası "Akşener'ın adayı İmamoğlu" yorumları yapılmıştı.

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