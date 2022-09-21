İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Akşener'in yanına giden bir vatandaş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesini talep etti.

Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan'ın iddiasına göre; Akşener ise vatandaşa, "Gönlümüzden geçen odur" yanıtını verdi.

"AKŞENER İLE GÖRÜŞME OLMAMIŞ"

Konuyu Twitter hesabından duyuran Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Pursaklar'da Sn. Akşener bir vatandaşın 'İYİ Parti olarak Mansur Yavaş'ı aday gösterin' talebine 'bizim gönlümüzden geçen de odur' demiş. Sn. Kemal Kılıçdaraoğlu duymasın. Bu arada Mansur Yavaş, pazar gününden beri Brüksel'de, Meral Akşener'le görüşme olmamış."

"TEHLİKEYE ATAMAYIZ" DEMİŞTİ

Akşener daha önce yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını direkt veto etmemiş ama "Seçimi tehlikeye atamayız, kazanabilecek adayı çıkarmalıyız" demişti. Akşener daha önce de İmamoğlu için "İkinci Fatih Sultan Mehmet" imasında bulunmuş, bu sözleri sonrası "Akşener'ın adayı İmamoğlu" yorumları yapılmıştı.