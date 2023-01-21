Altılı masanın aday bilmecesi! CHP'li Torun bile tarih verdi

6'lı masada adaylık savaşları sürerken seçim için '14 Mayıs' tarihinin öne çıkmasıyla birlikte adayın kim olacağı ve ne zaman açıklanacağı da daha fazla merak edilmeye başlandı.

KILIÇDAROĞLU İSMİ ÖNE ÇIKIYOR!

6'lı masada en çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıkarken Akşener ise 'İmamoğlu ve Yavaş' ikilisi için hamlelerini yapıyor. Ali Babacan ise son dönemde HDP'yi açıktan destekleyici bir tavır almasıyla konuşulan bir diğer isimlerden.

'ADAYLIK' İÇİN TARİH VERİLDİ!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise son yaptığı açıklamada 6'lı masanın adayını açıklayacağı tarihi söyledi.

Seyit Torun, "6'lı masa kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. 26 Ocak'ta yeniden bir araya gelecekler. 30'unda da hükümet programını açıklayacaklar. Ondan sonra da şubat ayı içerisinde de mutlaka cumhurbaşkanı adayımızı da 6'lı masa açıklayacak ve yolumuza güvenli bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.