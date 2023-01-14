2023 seçimleri için geri sayım sürerken kamuyou 6'lı masanın kriz, kaos ve belirsizlik vaatleri ile birlikte Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşuyor.

ADAYLIK SAVAŞINDA SON DURUM

6'lı masada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına net bir şekilde karşı çıktığı biliniyor. Akşener ise, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için mücadele veriyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta 'Belediye Başkanları görevlerine devam edecek' diyerek kapıları iki isme kapatıyor. Ali Babacan ise son haftalarda yaptığı açıklamalar ile birlikte kendisinin de aday olabileceğini belirtiyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Kılıçdaroğlu'na yakın durduğu bilinirken, Uysal "Akşener masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gelirse biz hayır demeyiz dedi, Kılıçdaroğlu gelirse siz hayır der misiniz?" şeklindeki bir soruyu yanıtladı.

"KILIÇDAROĞLU EN KUVVETLİ ADAY..."

Gültekin Uysal Cumhurbaşkanı adayının masadan çıkması gerektiğini belirterek, "Parti liderlerinin aday olması birinci öncelikli tercihlerimizdendir" dedi. Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en kuvvetli adaylardan olduğunu söyledi.

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA KAZANIR"

Gültekin Uysal daha önce de yaptığı bir açıklamada, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimin kazanılamayacağı yönündeki iddialara katılmadığını belirtmiş ve "Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanabileceğini düşünüyorum" sözlerini kullanmıştı.