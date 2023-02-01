Altılı Masa'nın yıkım metni firari FETÖ'cü Emre Uslu'ya 'şükür' dedirtti!

Altılı Masa'nın liderleri geçtiğimiz günlerde Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı düzenledi. Ortak mutabakat metninde açıklanan bazı maddeler tepkilere neden oldu.

Altılı Masa'nın mutabakat metninde FETÖ'cülere geri dönüş sözü verildi.

FETÖ'CÜLERE AF

Yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden alınanlara yönelik şu ifade yer aldı:

"Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz"

FİRARİ EMRE USLU 'ŞÜKÜR' DEDİ

FETÖ firarisi Emre Uslu, Altılı Masa'nın mutabakat metnine ilişkin paylaşımda bulundu. Firari FETÖ'cü "Millet İttifakı'nın mutabakat metnine dair yorumum: Buna da şükür" dedi.