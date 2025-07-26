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Altın gaspçılarına operasyon: Çatışmada 3 polis yaralandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 3 polis yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Altın gaspçılarına operasyon: Çatışmada 3 polis yaralandı
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İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce otogar civarında bir altın toptancısını gasbederek 18 kilogram altın çalan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların Yeditepe Mahallesi'nde saklandığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, polise silahla ateş açan şüpheliler 3 polisi hafif yaraladı.

Operasyonda 3 zanlı çaldıkları altınlarla yakalandı.

Hastaneye sevk edilen polislerden 3'ü taburcu edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şehitkamil ilçesinde altın toptancısı Ö.Y'nin silahlı ve motosikletli 2 şüpheli tarafından sağ bacağından silahla vurularak yaralandığı, içerisinde 18 kilogram altın bulunan çantanın çalındığı belirtildi.

Şüphelilerin H.İ.K., E.Ö. ve bunlarla bağlantılı M.U. ve S.K. olduğunun belirlendiği anlatılan açıklamada, zanlıların, yakalama çalışmaları sırasında polis ekiplerine silahla karşılık verdiği, 3 polisin hafif şekilde yaralandığı dile getirildi.

Açıklamada, "Suça konu 18 kilogram altın ile suç aleti tabanca ele geçirilerek şüpheliler gözaltına alınmıştır. Emniyet güçlerimizi tebrik ediyor yaralı polislerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ayrıca esnaf ve tacirimizi bu tür üzücü olaylara sebep olmaması açısından daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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