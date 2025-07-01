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Altın hırsızları yakayı ele verdi

Şırnak'ta bir araçtan yaklaşık 5 kilogram altın ile döviz çaldıkları iddiasıyla Mardin'de 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA1 Temmuz 2025 Salı 14:14 - Güncelleme:
Altın hırsızları yakayı ele verdi
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde altın sevkiyatı ile uğraşan kişilerin aracından yaklaşık 5 kilogram altın, 10 bin dolar ve 1000 avro çalındığı, şüphelilerin kiralık araç ile Mardin'e geldikleri ve aracı terk ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışma ile eşkalleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ele geçirilen altın ve döviz sahibine teslim edildi.

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