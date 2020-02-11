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Güncel

Altın, yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor

Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 304,3 liradan tamamladı.Gram altın 304,2 lira, çeyrek altın 494 lira ve Cumhuriyet altını 2.023 liradan işlem görüyor.

AA11.02.2020  10:59 - Güncelleme: 11.02.2020  10:59

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 304,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 494 lira, Cumhuriyet altını da 2.023 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 1.570 dolardan işlem görüyor.

Analistler, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın Çin'de ekonomi yönetiminin likiditeyi artırıcı önlemler alması ve ABD'de beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin, görece riskli varlıklara talebi artırdığını söyledi.

Artan risk iştahına paralel altının ons fiyatının sınırlı da olsa gerilediğini belirten analistler, gram altında ise Suriye'ye ilişkin gelişmelerin dolar kurunu yukarı yönlü desteklemesinin etkisiyle kayıpların daha sınırlı kaldığını ifade etti.

Bugün, İngiltere'de 4. çeyrek büyüme ve sanayi üretimi ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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