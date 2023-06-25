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Altında mayın olduğu iddia edilen kuru yük gemisi çevresinde arama yapıldı

Zonguldak'ta kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddiası üzerine dün başlatılan çalışmalar, herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine bitirildi.

AA25 Haziran 2023 Pazar 18:17 - Güncelleme:
Altında mayın olduğu iddia edilen kuru yük gemisi çevresinde arama yapıldı
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Rusya'dan kente demir cevheri getiren "Azor Forward" isimli geminin altında mayın olabileceği ihbarı üzerine, Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekiplerince başlatılan aramaların ikinci gününde, bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların gemi ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren yaptıkları aramalarda şüpheli herhangi bir cisme rastlanılmadı.

Bunun üzerine çalışmalar sonlandırılarak, liman yükleme ve boşaltma faaliyetlerine tekrar açıldı.

Dün yapılan ihbarın ardından Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri harekete geçmiş, gemi personelinin tahliye edilmesinin ardından arama faaliyetleri başlatılmıştı.

Limanın bulunduğu cadde üzerine araçların park yapmasına izin verilmemiş, güzergahtaki kaldırımları kullanan vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılmış ve yakındaki itfaiye müdürlüğüne bağlı istasyon tahliye edilmişti.

Uzman ekibin dalış gerçekleştirdiği geminin altında ve çevresinde herhangi bir bulguya rastlanamamıştı.

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