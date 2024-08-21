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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 782 bin lira oldu.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 16:53 - Güncelleme:
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 750 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 789 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yatay seyirle 2 milyon 782 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 782 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 99 milyon 407 bin 625,54 lira, işlem miktarı ise 1.122,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 422 milyon 173 bin 676,33 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Türkiye Vakıflar Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.782.000,002.560,00

En Düşük2.750.000,002.486,00

En Yüksek2.789.000,002.550,00

Kapanış2.782.000,002.550,00

Ağırlıklı Ortalama2.779.497,372.530,96

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.099.407.625,54

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.122,36

Toplam İşlem Adedi55

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