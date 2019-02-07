Altınözü'nde 1'i İngiliz vatandaşı 4 terörist yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) terör örgütü üyesi 3 Türk ile 1 Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşının da bulunduğu 4 terörist yakalandı.
- DHA
Babatorun Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Türkiye sınırından Suriye'ye girmek üzere olan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan ilk sorgulamalarının ardından HTŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 Türk ile 1 Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşının da bulunduğu 4 terörist Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi.
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