Cumhur İttifakı, 20 Şubat 2018 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında kurulan bir ittifaktı. Bu ittifaka daha sonra Büyük Birlik Partisi (BBP) 14 Mayıs 2018 tarihinde katıldı. 2023 cumhurbaşkanı seçimleri ve genel seçimlerine iki ay kala "Cumhur ittifakına yeni partiler katılacak mı?" sorusu akla geldi. Cumhur İttifakı'na başka partilerin de katılacağı yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı. AK Partili kimi isimlerin ise bazı partilerle çeşitli temaslarda bulunduğu öğrenildi. Örneğin Yeniden Refah Partisi, AK Partili isimlerle görüşmeler yaptı, yapmaya da devam ediyor.

HÜDA PAR İLE AK PARTİ TEMAS HALİNDE!

Hür Dava Partisi de (HÜDA PAR) seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini geçtiğimiz gün açıkladı. Dün ise farklı bir gelişme daha yaşandı ve AK Parti, HÜDA PAR Genel Merkezi'ne ziyarette bulunarak Cumhur İttifakı'na katılmaları noktasında temaslarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu buluşma sonrası basına açıklama da yaptı. Kurtulmuş, ittifakların genişlemesi için partiler arası görüşme sağlanacağını duyururken Yapıcıoğlu, "Cumhurbaşkanlığı ile ilgili tavrımızı zaten açıkladık. Parlamento seçimlerine birlikte girme konusunda prensip olarak bir problem yok" diyerek görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Hafta sonuna doğru ise HÜDA PAR'ın AK Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN GENİŞLEMESİNDEN RAHATSIZLAR!

6'lı koalisyonda birbirinden farklı siyasi görüşlere sahip partiler bir araya gelirken HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılması için atılan adımlar 6'lı koalisyonu ve medyasını rahatsız etti. Hatta sosyal medyada da "Hizbullah" hatırlatılarak HÜDA PAR ile AK Parti'nin görüşmeleri yıpratılmaya çalışıldı.

HÜDA PAR İLE HANGİ PARTİLER GÖRÜŞTÜ?

Sosyal medyada yürütülen yıpratma çalışmaları sonrasında ise HÜDA PAR ile 6'lı koalisyonun ortaklarından olan İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin genel başkanları nezdinde CHP'nin ise il başkanı üzerinden temas sağladığı ortaya çıktı.

MERAL AKŞENER, HÜDA-PAR'IN BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre; İP Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Mart 2021 tarihinde genel merkezinde dönemin HÜDA-PAR Genel Başkanı olan İshak Sağlam'ı ağırladı. Akşener, HÜDA-PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ile parti genel merkezinde basına kapılı bir şekilde bir saat boyunca görüştü.

Basına yansıyan haberlerde ise Akşener ile Sağlam'ın bu görüşmede gündeme dair gelişmeleri değerlendirdikleri ve görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi. Odasında ağırladığı Sağlam ile Akşener'in çektiği fotoğraf karesinde ise İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın da görüşmede yer aldığı görülüyor.

DAVUTOĞLU'NDAN HÜDA PAR'A ZİYARET

2 Haziran 2021'de partisinin 4'üncü Olağan Büyük Kongresinde HÜDA PAR Genel Başkanlığına seçilen Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Davutoğlu telefonla arayarak tebrik etmişti. 10 Haziran 2021'de ise HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu genel merkezde ziyaret ederek görüştü. İkili görüşme sonrası kameralar karşısına çıkarak basın açıklaması da yapmıştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da 23 Aralık 2020 tarihinde HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam'a ziyarette bulunmuştu.

DEVA PARTİSİ NASIL TEMAS KURDU?

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 16 Ekim 2020'de dönemin HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ile Deva Partisi'nin genel merkezinde görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası kameralar önüne çıkan ikili basına açıklamalar da yaptı.

SAADET, HÜDAPAR'A NE TEKLİF ETTİ?

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 10 Mayıs 2018 tarihinde HÜDA PAR ile temaslarına dair yaptığı açıklamada seçimlerle ilgili ortak liste teklifi sunulduğu ifade edildi. 15 Mart 2021 tarihinde dönemin HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ile Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Saadet'in genel merkezinde bir araya geldi. İkili görüşme sonrası basına açıklama da yaptı. 14 Nisan 2022 tarihinde ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HÜDA PAR'ı ziyaret ederek HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşme gerçekleşti. Karamollaoğlu, ziyaretin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret ettim. Gündemdeki konulara dair fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN KAHVE DAVETİ!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Eski HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük ise Elibüyük'ün annesinin rahatsızlığından dolayı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme esnasında Kaftancıoğlu, Elibüyük'ü kahve içmeye de davet etti. Elibüyük ise bu görüşmeyi 17 Mart 2021 tarihinde sosyal medya hesabından paylaşarak şunları aktardı: "Annemin rahatsızlığından dolayı arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulunan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ve Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'ya teşekkür ederim. Canan Hanım'ın nazik kahve davetine de en kısa zamanda icabet edeceğim."