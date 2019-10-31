Altun: Anneler, çocuklarını kaçıran PKK/YPG'ye karşı seslerini yükseltiyor

Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK/YPG tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de Diyarbakır anneleri tarafından HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemine ilişkin video paylaştı.

Kürtçe bir ağıtla başlayan, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanlarının yer aldığı videoda, çocuklarına kavuşma ümidi taşıyan annelerin görüşlerine de yer verildi.

Uluslararası toplumun bu savaş suçu karşısında sessiz kaldığını vurgulayan Altun, İngilizce mesajında şunları kaydetti: "Kürt ve Türk anneleri, terör örgütü PKK/YPG'nin yıllardır çocukları tuzağına düşürmesine karşı seslerini yükseltiyorlar. PKK/YPG'nin yıllardır yaşattığı şiddetin ve çocukları kaçırıp saflarına katmasının en büyük kurbanı Kürt anneleridir. Terör örgütünün tehditleriyle sessizliğe mahkum edilen bu anneler artık konuşmaktan korkmuyorlar, 'yeter!' diyorlar.

Bütün terör örgütleri benzer tuzağa düşürme yöntemlerini kullanıyorlar ve benzer gruplardan destek alıyorlar. En çok da sivillere zarar veriyorlar. Bu anneler çocuklarını geri istiyor. Uluslararası toplum onları dinleyecek mi?"