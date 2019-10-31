19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7108
  • 6,3801
  • 275.366
  • 99064.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Altun: Anneler, çocuklarını kaçıran PKK/YPG'ye karşı seslerini yükseltiyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Uluslararası toplum, bu savaş suçu karşısında sessiz kalırken, Kürt ve Türk anneleri, terör örgütü PKK/YPG'nin yıllardır çocukları tuzağına düşürmesine karşı seslerini yükseltiyorlar.' ifadesini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK/YPG tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de Diyarbakır anneleri tarafından HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemine ilişkin video paylaştı.

Kürtçe bir ağıtla başlayan, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanlarının yer aldığı videoda, çocuklarına kavuşma ümidi taşıyan annelerin görüşlerine de yer verildi.

Uluslararası toplumun bu savaş suçu karşısında sessiz kaldığını vurgulayan Altun, İngilizce mesajında şunları kaydetti: "Kürt ve Türk anneleri, terör örgütü PKK/YPG'nin yıllardır çocukları tuzağına düşürmesine karşı seslerini yükseltiyorlar. PKK/YPG'nin yıllardır yaşattığı şiddetin ve çocukları kaçırıp saflarına katmasının en büyük kurbanı Kürt anneleridir. Terör örgütünün tehditleriyle sessizliğe mahkum edilen bu anneler artık konuşmaktan korkmuyorlar, 'yeter!' diyorlar.

Bütün terör örgütleri benzer tuzağa düşürme yöntemlerini kullanıyorlar ve benzer gruplardan destek alıyorlar. En çok da sivillere zarar veriyorlar. Bu anneler çocuklarını geri istiyor. Uluslararası toplum onları dinleyecek mi?"

Pakistan´da tren yangını faciası: Çok sayıda ölü var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Afrin'de terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Afrin'de terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İzmir’de iş insanlarına FETÖ operasyonu

İzmir’de iş insanlarına FETÖ operasyonu

Acı olay! Yediği nar zehirledi

Acı olay! Yediği nar zehirledi

45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor

45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor

İş vaadiyle dolandırıldılar!

İş vaadiyle dolandırıldılar!

Uzmanlar uyardı: İndirim tuzağına düşmeyin

Uzmanlar uyardı: İndirim tuzağına düşmeyin

Cenaze yemeğinde esrarlı kek servisi

Cenaze yemeğinde esrarlı kek servisi
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Çavuşoğlu´ndan yabancı gazeteciye tokat gibi cevap!

Bakan Çavuşoğlu´ndan yabancı gazeteciye tokat gibi cevap!

Ziyaretçilerin ilgi odağı! Her mevsim büyülüyor...

Ziyaretçilerin ilgi odağı! Her mevsim büyülüyor...

256 yaşında ölmüştü! Sırrı açıklandı

256 yaşında ölmüştü! Sırrı açıklandı

Göbeklitepe'ye benziyor! O ilimizde bulundu, tam 11 bin 300 yıllık

Göbeklitepe'ye benziyor! O ilimizde bulundu, tam 11 bin 300 yıllık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA