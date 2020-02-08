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Altun: Bayrağımıza el uzatan Esed'in yeri Lahey'deki Adalet Divanı'dır

İdlib'deki rejim saldırılarına tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Bayrağımıza el uzatan Esed'in yeri Lahey'deki Adalet Divanı'dır.' dedi.

08.02.2020  10:35 - Güncelleme: 08.02.2020  10:45

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Suriye Medya Forumu açılışında konuştu.

Altun'un konuşmasının satır başları şöyle;

2013'te sınırlarımızın güneyinde ağır bir kıyım yaşanmaya başladı.

Türkiye bugün de Suriye krizinin temelinde Esed rejiminin olduğunu bilmektedir.

Suriye'de yaşanan insani kriz 2015'te Avrupa'nın göbeğine ulaşmıştır.

DEAŞ tehdidi ile terör küresel bir boyut kazanmıştır, bölge terör ile dizayn edilmeye çalışılmıştır.

PKK/PYD terör örgütünün rejime nasıl payanda olduğunu bilmekteyiz.

Türkiye bölgedeki harekatlarla binlerce kilometrelik alanı terör örgütlerinden temizlendi.

Türkiye geriye bıraktığımız 9 yıl içerisinde Suriye'nin meşru muhalefetinin yanında olmuştur.

Rejim devre dışı bırakılmadan Suriye'de kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir.

Önümüzdeki dönemde hem sahada hem de masada vekalet savaşlarının sonlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz.

İdlib'de yaşananları sineye çekmemiz asla mümkün değildir, şehitlerimizin hesabı sorulacak. Bayrağımıza el uzatan Esed'in yeri Uluslararası Adalet Divanı'dır.

Yalnızca kendi ulusal güvenliğimiz için değil bölgeye yönelik şeytani kuşatma senaryolarını da boşa çıkarmak istiyoruz.

Kimse Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den başladığı gerçeğini gözardı etmemelidir.

Sınırlarımızın ötesindeki süreç durdurulmazsa büyük bir mülteci akını daha Avrupa'ya ulaşacak.

Hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasında

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