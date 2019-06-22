Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz." dedi.

"Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır, sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak mücadele eder." ifadelerini kullanan Altun, "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.