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Altun: Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim galibiyetini kutlamaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderlerinden aldığı tebrik mesajları hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Dünya liderleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim galibiyetini kutlamaya devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

30 Mayıs 2023 Salı 01:27 - Güncelleme:
Altun: Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim galibiyetini kutlamaya devam ediyor
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısının dünya liderleri tarafından kutlanmaya devam edildiğini belirtti.

Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, ABD, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Filistin, İsrail, Libya, Pakistan, Gine Bissau'nun devlet ve hükümet başkanlarının doğrudan telefonla arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ilettiğini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız şu ana kadar 19 ülkeden tebrik telefonu aldı. Ayrıca, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri yazılı mesajla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesini kutladı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, lider diplomasisinin imkanlarını ikili ilişkilerimizi geliştirmek, bölgesel ve küresel meseleleri çözüme kavuşturmak, barış ve istikrara katkı vermek için kullanmaya yeni dönemde de devam edecek."

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