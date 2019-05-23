Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi andı

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci yazar Akif Emre'yi vefatının 2'nci yılında rahmetle anarak, "Değerli bir entelektüeldi. Özgüven sahibi bir Müslüman'dı. Güzel insandı. İyi adamdı. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.