Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi andı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi vefatının 2'nci yılında andı.
- AA
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci yazar Akif Emre'yi vefatının 2'nci yılında rahmetle anarak, "Değerli bir entelektüeldi. Özgüven sahibi bir Müslüman'dı. Güzel insandı. İyi adamdı. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
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