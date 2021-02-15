AA 15 Şubat 2021 Pazartesi 07:50 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 08:06

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK'nın saldırılarından görüntülerin bulunduğu, HDP ile PKK arasındaki ilişkinin anlatıldığı, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan video paylaştı.

Paylaşımında, "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek, PKK demektir." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük."

- HDP'NİN SİYASİ STATÜSÜNÜ KÖTÜYE KULLANMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Videoda, Türkiye'ye karşı 40 yıldır terör kampanyası yürüten PKK'nın, 40 binin üzerinde kişiyi öldürdüğü vurgulanıyor.

AB ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın, Türk topraklarına yapılan birçok ölümcül saldırıdan sorumlu olduğunun altı çizilerek, "PKK, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve haraç alma dahil olmak üzere birçok yasa dışı faaliyet yoluyla finansman sağlamaktadır. Çocukları zorla silah altına alma, gasp, işkence ve adam kaçırma gibi eylemleriyle insan haklarını ihlal etmektedir." bilgisi paylaşılıyor.

Yürütülen soruşturmalarda, PKK ile HDP arasında doğrudan ve dolaylı bağlantılar kuran birçok kanıt ortaya çıkarıldığı belirtilerek, HDP üyelerinin sürekli terör örgütünün propagandasını yaydığına, PKK'yı ve Suriye'deki kolu YPG'yi desteklediğine dikkat çekiliyor.

Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz.



HDP demek PKK demektir.



HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır.



Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük.



HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük. pic.twitter.com/2QHO8bdxca — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 14, 2021

Videoda, HDP'li yöneticilerin PKK ile ilişkilerini itiraf ettikleri ifadelere yer verilirken, PKK/YPG'li teröristlerin diğer ülkeler için de tehdit oluşturdukları vurgulanıyor.

Video, "İster yurt içinde ister yurt dışında olsun Türkiye, PKK ve terör örgütüne hizmet eden unsurlarla mücadeleye devam edecektir. Türkiye, HDP'nin siyasi statüsünü kötüye kullanmasına izin vermeyecektir. Demokrasi perdesi altında terörizmin desteklenmesine diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de müsaade edilmeyecektir." ifadeleriyle son buluyor.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: ÖNCE PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEYİN!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sesleri kulakları tırmalayan hadsizler, önce PKK'ya terör örgütü deyin!" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehitler üzerinden yapılan tartışmalara değinerek Twitter üzerinden açıklama yaptı. Altun yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin acısını derinden hissettiğimiz böyle bir günde üç kuruşluk siyasi hesapların peşinde koşan, 'terör nereden gelirse gelsin' diyerek katile perde olanların bize vereceği hiçbir ders yoktur. Sesleri kulakları tırmalayan hadsizler, önce PKK'ya terör örgütü deyin! Necip milletimiz, satılmış zihniyetlere, mandacılara, iki yüzlü ahlaksızlara, terörle ve memleket düşmanlarıyla aynı yatağa girenlere rağmen birlik ve beraberlik içerisinde nice zorluğun üstesinden gelmiştir. Haysiyetsizlerin milletimizin uhuvvetini idrak edememesi pek tabiidir" ifadelerini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY "KAHROLSUN PKK" ETİKETİYLE PAYLAŞIMDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey!" ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından "kahrolsun PKK" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, paylaşımında "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey! Hangisi daha kötüdür? İhanet yuvasının adını açık açık zikretmemek mi yoksa işin ucunda PKK olduğunu bile bile uzantılarıyla iş tutmak mı?" ifadelerine yer verdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: PKK'YA VE BÜTÜN İŞ BİRLİKÇİLERİNE BİNLERCE KEZ LANET

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "PKK'ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet." paylaşımında bulundu.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mel'un terör örgütü = PKK. terör örgütü = PKK. Adını değil zamirini telaffuz etmiştik. Adını telaffuzda bir sorun gördüğümüzden veya çekindiğimizden değil. PKK'ya ve bütün işbirlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet... Buyrun..."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: PKK'NIN EYLEMLERİNİ GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN ÜSTÜNE ATMAK EN AŞAĞILIK ŞEBEKELERİN İŞİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın eylemlerini güvenlik güçlerinin üzerine atmanın "en aşağılık şebekelerin işi" olduğunu belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın bir cinayet şebekesi olduğunu, bu şebekeye siyasi mazeret uyduranların ise "cinayet siyaseti" yaptıklarını kaydetti.

Cinayet siyasetinin, canice eylemleri en meşru kavramları istismar ederek örtbas etmeye çalıştığına işaret eden Çelik, güvenlik güçlerine "utanmadan" iftira atıldığını ifade etti.

Bu "cinayet şebekesinin" insanlık dışı eylemlerine mazeret üretmeye çalışanların insanlığa karşı suç işlediğini dile getiren Çelik, "PKK eylemlerini güvenlik güçlerimizin üstüne atmak ise en aşağılık şebekelerin işidir" değerlendirmesinde bulundu.

- "CİNAYET ŞEBEKESİYLE ALÇAKLIKTA YARIŞAN TEK ŞEY CİNAYET SİYASETİDİR"

Masum vatandaşları şehit eden bu cinayet şebekesiyle bedeli ne olursa olsun mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Çelik, yalan üretim merkezi cinayet siyasetiyle mücadelenin, terörle mücadele kadar önemli olduğuna dikkati çekti.

Çelik, şöyle devam etti:

"Cinayet siyasetini meşru kavramları istismar ederek dolaşıma sokanların ve PKK cinayetlerini lanetlemek yerine, güvenlik güçlerimizi suçlayanların caniliği tescillidir. Cinayet şebekesiyle alçaklıkta yarışan tek şey varsa o da cinayet siyasetidir."