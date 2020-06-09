Altun: PKK ve onun uzantılarıyla iş birliği yapanlar vatan evlatlarının arkasından timsah gözyaşları dökmeye utanmıyorlar mı?

09 Haziran 2020 Salı 11:17 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 11:17

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'la ilgili bir mesaj yayınladı.

Altun sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

Bugün PKK ve onun uzantılarıyla her alanda iş birliği yapanlar Aybüke öğretmen ve diğer vatan evlatlarının arkasından timsah gözyaşları dökmeye utanmıyorlar mı? Milletimiz bu tür sahtekar iki yüzlülere, PKK terör örgütüne ve iş birlikçilerine hiç bir zaman geçit vermeyecektir.

Aybüke öğretmen, bu millete düşmanlık eden ve her fırsatta kardeşliğimize kasteden PKK terör örgütü tarafından 3 yıl önce şehit edildi. Daha nice pırıl pırıl vatan evladı PKK terör örgütünün insanlığa sığmayan saldırıları yüzünden şehit oldu.