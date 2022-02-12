Altun: Türkiye ve BAE'nin bölgede önemli aktörler olduklarını düşünüyoruz

DHA 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:22 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:23

İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi 'Geleceğe Bakış: Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Birliği' başlıklı panel düzenledi. Çevrim içi düzenlenen panelde son dönemde Türkiye ve BAE ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve farklı alanlardaki iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi konuları ele alındı. Türkiye'nin Körfez coğrafyasına ve Orta Doğu'ya yönelik iş birliği ve kalkınmayı temel alan dış politikasına dikkat çekilen panelde, Türkiye'nin ve BAE'nin bölgede birer siyasi ve ekonomik güç olarak önemli aktörler olduklarının altı çizildi. Güvenlik, savunma sanayii ve ekonomi alanlarında iş birliği imkanlarının yanı sıra jeostratejik değişimlerin bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri ile iki ülkenin bölgedeki barış ve istikrara sağlayabileceği katkı ele alındı.

İletişim Başkanı Altun, yaptığı değerlendirmede, panelin son zamanlarda iki ülke arasında yeniden hız kazanan ilişkilerin bir üst seviyeye taşınmasına vesile olacağını, birçok konunun derinlemesine ele alınarak gelecek döneme ışık tutacak sonuçlara ulaşıldığını belirtti. Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin bölgesel barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Altun, "İki ülke arasında yakın dönemde enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında 10 anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmalar ışığında ekonomik ilişkilerin daha da iyileşmesi beklenmektedir. BAE, ülkemizi lojistik hizmetler ve tedarik zincirleri aracılığıyla ülkelerinde yeni pazarlar açacak bir ülke olarak kabul etmekte. Böylece var olan ticaret hacmini arttırmayı hedeflemekte" dedi.

BAE'nin Türkiye'nin en büyük bölgesel ticaret ortağı olduğuna işaret eden Altun, BAE'deki Türk yatırımlarının inşaat, otomotiv parçaları ve yenilenebilir enerjiye alanlarında yoğunlaştığını kaydetti. Altun, "Var olan ortaklıkların çeşitlendirilmesini, ekonominin yanı sıra enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, alt yapı, finans, turizm, iklim değişikliği, su ve gıda güvenliği konularında iş birliklerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Türkiye- Körfez ilişkilerinde, zorlu jeopolitiğin getirdiği tehditlere karşı ülkemizin barışçıl her türlü diplomatik çabayı destekleyici, dost, ortak ve bölgesel müttefik ağını genişletici yaklaşımda olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Türkiye ve BAE'nin bölgede siyasi ve ekonomik birer güç olarak önemli aktörler olduklarını belirten Altun, Türkiye olarak Körfez coğrafyasına ve Orta Doğu'ya yönelik iş birliği ve kalkınmayı temel alan bir dış politika sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.